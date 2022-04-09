Afrika Boynuzu’nda insani kriz: 15 milyon kişi tehlikede

Afrika Boynuzu'nda (Afrika'nın kuzeydoğusunda bir yarımada) uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle 15 milyon kişinin insani krizle karşı karşıya olduğu bildirildi.

KURAKLIK DALGASI VURDU

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afrika ülkelerindeki kuraklıkla ilgili yayımladığı açıklamada, bölgedeki insani krize dikkati çekti.

Afrika Boynuzu ülkelerindeki kuraklık nedeniyle 15 milyon kişinin insani krizle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin Kenya, Somali ve Etiyopya olduğu kaydedildi.