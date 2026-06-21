Afrika sıcakları İtalya’yı vurdu: 8 kent için kırmızı alarm
Afrika kaynaklı sıcak hava dalgası İtalya’da etkisini artırdı. Sağlık Bakanlığı, aralarında Milano, Floransa ve Torino’nun da bulunduğu 8 kent için en yüksek seviye olan kırmızı alarm ilan ederken, vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu.
İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.
Başkent Roma için ise yarın ikinci yüksek seviye olan "turuncu" alarm verildi.
Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.
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Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.