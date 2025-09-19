Afrika’da dron krizi: Mali Cezayir’i adalet divanına şikayet etti

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) açıklamasına göre Mali, 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece "Cezayir Savunma Güçleri'nin Mali Silahlı ve Güvenlik Güçlerine ait bir keşif dronunu Mali toprakları üzerinde gözetleme görevi sırasında tahrip ettiği" iddiasını mahkemeye taşıdı.

Açıklamaya göre 16 Eylül 2025'te Cezayir aleyhine dava açan Mali, Cezayir'in, Birleşmiş Milletler (BM) şartındaki kuvvet kullanma yasağını ihlal ettiğini öne sürerken bu eylemin aynı zamanda 11 Temmuz 2000 tarihli Afrika Birliği Kurucu Senedi ile 1 Ocak 2005'te imzalanan Afrika Birliği Saldırmazlık ve Ortak Savunma Paktı'nı ihlal ettiğini savundu.