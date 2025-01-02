Afrika’da Fransa’ya bir darbe daha

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, Fransız güçlerinin ülkeden çekileceğini duyurdu. Ulusa sesleniş konuşmasında Fildişililerin kendi silahlı kuvvetlerinin modernize edilmiş haliyle gurur duymaları gerektiğini söyleyen Ouattara, "Bu bağlamda Fransız güçlerinin koordineli ve organize bir şekilde geri çekilmesine karar verdik" dedi. 1960'larda Batı Afrika'daki sömürge yönetimi sona eren Fransa, Mali, Burkina Faso ve Nijer'deki askeri darbelerin ardından bu ülkelerdeki askerlerini çekmişti. Çad hükümeti de kasım ayında Fransa ile olan savunma işbirliği anlaşmasını sona erdirmişti.