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Giriş Tarihi: 1.8.2023

Afrika’da gergin hafta: Savaş kapıda

Afrika’da gergin hafta: Savaş kapıda
Nijer'de 26 Temmuz'da yapılan darbenin ardından bu hafta bölgede tansiyon yükselecek. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ve Afrika Birliği, darbeyi durdurmak için Nijer'e 1 hafta süre verdi. ECOWAS, aksi halde askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurdu. ECOWAS'ın askeri müdahalede yetersiz kalacağı, bu nedenle Fransa ve ABD'den de destek alınacağı öne sürülüyor. Avrupa Birliği de ECOWAS'ın tüm kararlarını desteklediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ise darbenin ardından dün ilk kez görüntülendi.
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Afrika’da gergin hafta: Savaş kapıda
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