Afrika’daki kriz Ankara’da masaya yatırıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü. Türkiye'nin arabuluculuğunda, Etiyopya ile Somali arasında yürütülen Ankara Süreci kapsamında iki ülke heyetleri bir araya geldi. Bakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie'yle de görüştü. Süreç, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Etiyopya ile Somali arasındaki ihtilafa dair Türkiye'nin desteğini istemesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazmasının ardından, iki ülkenin de güvenine sahip olan Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetleriyle başladı.