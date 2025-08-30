Afrika’dan dünya haritasına itiraz

Afrika Birliği, Afrika'yı gerçek boyutunun yarısı kadar gösteren dünya haritalarını "tarihsel bir hata" olarak tanımlayarak değiştirilmesi için harekete geçti. Afrika Birliği'nin de desteklediği "Haritayı Düzelt" kampanyası, 16. yüzyıldan kalma bu hatayı düzelterek Afrika'nın gerçek büyüklüğünü gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Kampanyayı yürüten STK'nın müdür yardımcısı Fara Ndiaye'ye göre, bu haritalama tekniği Afrika kıtasını yarı yarıya küçültüyor. Göç uzmanı Olivier Clochard da "Haritalar kesin bir bilim değildir" diyerek haritaların her zaman belirli bir amaca hizmet eden temsiller olduğunu hatırlatıyor.