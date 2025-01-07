Afrikalı liderlerden Fransa’ya tarih dersi

Son günlerde Afrika ülkelerinden kovulan Fransa'dan gelen son açıklamalar tepki çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin "kovulmadığını" ve ortak kararla ayrıldıklarını ileri sürdü. Senegal Başbakanı Ousmane Sonko "Senegal için bu iddia yanlış. Senegal kendi iradesini kullandı. İkinci Dünya Savaşı'nda, Fransa saflarında zorla seferber edilen ve ihanete uğrayan Afrikalı askerler olmasaydı Fransa belki de bugün hâlâ Almanya'nın olurdu" dedi. Macron ayrıca "Sahel'deki terörle mücadeleye yönelik Fransa'nın çabalarına Afrikalı liderlerin teşekkür etmeyi unuttuğunu" dile getirdi. Çad'dan da bu açıklamaya "Fransa'ya neden teşekkür edelim? Siz sadece kendi çıkarlarınızı düşündünüz" cevabı geldi.