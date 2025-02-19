Afrika’nın güven kaynağı Türkiye

Bölgesinde ve dünyada huzur ve barış için çabalayan Türkiye, arabuluculukta marka haline geldi. 11 Aralık 2024'te kabul edilen Ankara Bildirisi kapsamındaki teknik müzakerelerin ilk turu Somali ve Etiyopya arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos ve Somali'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Mohamed Omar başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Üç ülke tarafından, ilk tur teknik müzakerelerin sonunda bir ortak açıklama kabul edildi. Taraflar, ikinci tur teknik müzakerelerin yine Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında mart ayında düzenlenmesi konusunda mutabık kaldı.