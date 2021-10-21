Afrika’ya Erdoğan gibi liderler lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Angola
, Togo
ve Nijerya
'yı kapsayan 4 günlük Afrika turu, Türkiye
'deki bir kesim için çok farklı anlamlar içeriyor. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören 20 binden fazla Afrikalı öğrenci, Erdoğan'ın ziyaretini evlerindeki televizyonlardan soluksuz izlediler. O öğrencilerden bazıları Erdoğan'ın Afrika çıkarmasıyla ilgili duygularını ve beklentilerini SABAH'a anlattı. Erdoğan'ın Türkiye için her şeyi yapabilecek bir lider olduğunu söyleyen gençler, "Erdoğan dünyanın en güçlü ülkeleri karşısında bile dik duruyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Karşısında kim olursa olsun Türkiye'yi koruyor. Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım" dediler.
BİZE DE İLHAM VERDİ
Bahçeşehir Üniversitesi
'nde mimarlık, bilgisayar mühendisliği, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler Erdoğan'ın liderlik karakterinden de ilham aldıklarını söylediler. Erdoğan'ın Türkiye'yle gurur duyduğunu her fırsatta dünyaya gösterdiğini söyleyen gençler, "Diğer ülkelerle olan ilişkileri, dürüstlüğü, Türk halkı için gösterdiği adanmışlığı bize de ilham veriyor. Gelecekte ülkemiz için biz de benzer hizmetler vermek istiyoruz" diye konuştular.
BİZİ ONORE ETTİ
Afrika ülkelerine cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaretlerin olmadığını söyleyen Nijeryalı El-Nabil Shime Abdullahi, "Nijerya'ya ülkeler genelde delegasyon ya da komisyon üyeleri gönderirler. Cumhurbaşkanları, devlet başkanları gelmez. Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaret bizleri onore etti. Bunu yapan çok az insan var" dedi. Nijerya'nın yeraltı, maden ve altın kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu anlatan Abdullahi, "Kaynağımız çok ama onu işletecek gücümüz yok. Ülkemizde Çinliler çalışıyor. Ucuz işçi oldukları için. Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini çok güçlendireceğine inanıyorum" dedi.
ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER
ERDOĞAN'IN Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, "Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden çok şey kaçırdılar. İnsanlarımızı köleleştirdiler" dediler.
TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ
AFRİKALI öğrencilerin üniversite eğitimi için artık Avrupa
'yı değil, Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen Nijeryalı Zainab Marshal
ise, "Türkiye'de insanlar samimi. Müslümanlar açısından en güvenli ülke. Burada özgürce hicap (başörtüsü) takabiliyorum. Kimse bir şey demiyor. Avrupa ülkeleri öyle değil. Bazı Avrupa ülkelerinde kızların başlarından hicapları zorla çıkarılıyor" dedi. Somalili Sara Abokav da benzer nedenlerle Türkiye'de okumaya karar verdiğini belirterek, "Burada mimarlık okuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İstanbul bana ilham veriyor. Bir Müslüman olarak da dini inancımı özgürce yaşayabildiğim bir yerdeyim" diye konuştu.