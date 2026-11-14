Afrika’ya Türk silahları damgası

Türk savunma sanayisi ürünleri, Mali'de düzenlenen BAMEX 2026 Fuarı'nda saha performanslarıyla göz doldurdu. Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından düzenlenen BAMEX 2026, 3 gün boyunca Bamako Fuar ve Gösteri Merkezi'nde (FEBAK) düzenlenen 3 günlük serginin ardından demo day ile sürdü. Hedef Arms Defence İhracat Sorumlusu Sabri Güler "Türk üretimi silahları çok beğendiler. Bizim ürünlerimiz de Afrika kıtasına ve Sahel bölgesine özellikle hitap ettiği için aldığımız geri dönüşler hep olumluydu" derken, Prontaron Arms Fabrika Müdürü Salih Safi "Ziyaretçilerin Türk savunma sanayisine yaklaşımı çok olumlu. Dünyada Türk savunma sanayisine olan güven artıyor" dedi.

SAT'TAN EĞİTİM

Öte yandan Mali ordusunun özel kuvvetler personeli, eski Türk SAT komandolarından eğitim alıyor. Eğitimi yürüten şirket, Mali Savunma Bakanlığı ile Türk şirketi The Peak Defense tarafından başkent Bamako'da düzenlenen BAMEX 2026 Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda çalışmalarını tanıttı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör