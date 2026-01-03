Ağır yanıklar nedeniyle teşhis haftalar sürebilir

İsviçre Alpleri'ndeki lüks kayak merkezinde 47 kişiye mezar olan ve 115 kişinin yaralandığı yılbaşı faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Crans-Montana kasabasında lüks kayak merkezindeki Le Constellation isimli barda bir kişi alev alan tavanı kıyafetle söndürmeye çalışırken diğerleri hâlâ dans etmeye devam ediyor. Akıl almaz faciada hayatını kaybedenlerin isimleri de açıklandı. İtalya Golf Federasyonu yaptığı açıklamada yetenekli genç golfçü Emanuele Galeppini'nin hayatını kaybettiğini bildirerek spor dünyasını yasa boğdu. Ölenlerin vücudundaki ağır yanıklar nedeniyle teşhis işlemlerinin haftalar sürebileceği belirtiliyor.