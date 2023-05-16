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Giriş Tarihi: 17.5.2023

AGİT’in seçim raporu tarafsızlıkla bağdaşmaz

AGİT’in seçim raporu tarafsızlıkla bağdaşmaz
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) çerçevesinde seçimleri izlemek üzere davet edilen gözlemcilerin hazırladığı seçime ilişkin ön bulgular raporuna tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Raporda seçim sürecinin dışına çıkan, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan siyasi içerikli ve itham edici bazı ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Siyasi analizlerin ve tarafgir yorumların AGİT seçim gözlem misyonlarının güvenilirliğine zarar vereceği unutulmamalıdır" denildi. ANKARA
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AGİT’in seçim raporu tarafsızlıkla bağdaşmaz
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