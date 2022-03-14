AGİT’ten Rusya’ya ’’devlet terörü’’ suçlaması!

Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı Dönem Başkanı Polonya'nın Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, Rusya'nın Ukrayna işgalini kınadı.

Rusya'nın saldırganlığını durdurmanın ''ahlaki bir zorunluluk'' olduğunu belirten ve BM Güvenlik Konseyi'ne işgale son vermesi çağrısı yapan Rau, ''Failler yaptıklarıyla, bizse nasıl yanıt verdiğimizle yargılanacağız.'' dedi.

Okulların, hastanelerin kasıtlı şekilde hedef alındığını ve Rusya'nın uluslararası anlaşmalarca yasaklanan silahları kullandığını kaydeden Rau, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef almasının ''devlet terörü'' olduğunu ifade etti.