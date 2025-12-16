‘Ahmed gerçek bir kahraman’

Avustralya'da 15 kişinin öldüğü saldırıda saldırganlardan birinin silahını alan kişi ülkede "gerçek kahraman" ilan edildi. Saldırganı etkisiz hale getiren 43 yaşındaki Suriyeli Ahmed el Ahmed'in tedavisi sürüyor. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns "Bu adam gerçek bir kahraman, cesareti sayesinde bu akşam birçok kişinin hayatta olduğundan şüphem yok" dedi. Baba ve oğul olduğu belirlenen saldırganlar, Yahudilerin Hanuka bayramını kutlamak için toplananları hedef almıştı. Saldırganlardan biri öldürülürken, diğer saldırgan ise yakalandı.

İSRAİL'DEN BASKI BAŞLADI

Öte yandan Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarını reddetti. Netanyahu, saldırıyı Avustralya'nın Filistin'i devlet olarak tanımasıyla ilişkilendirdi. Albanese ise saldırının Filistin'i tanımalarıyla hiçbir şekilde ilgili olmadığını belirterek iki devletli çözümden yana olduklarını yineledi. Netanyahu saldırganı etkisiz hale getiren Suriyeli Ahmed'i de ilk başta "Yahudi kahraman" olarak açıkladı ancak daha sonra kahramanın Müslüman olduğu ortaya çıktı.

GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİASI

Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatı'nın (ASIO), New South Wales (NSW) eyaletindeki saldırıyı düzenleyen saldırganlardan birinin 2019'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantısını incelediği öne sürüldü. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise saldırının ardından silah yasalarının sıkılaştırılacağını açıkladı.