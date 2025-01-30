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Giriş Tarihi: 30.1.2025 09:54

Ahmed Şara Suriye’nin yeni devlet başkanı oldu

Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, başkent Şam’daki bir toplantıda verilen kararla ülkenin geçici devlet başkanı oldu.

İHA
Ahmed Şara Suriye’nin yeni devlet başkanı oldu

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'nin yeni lideri olan Ahmed eş-Şara, ülkenin geçici devlet başkanı oldu. Askeri Operasyon Yönetimi Sözcüsü Hasan Abdül Gani'ye dayandırılan haberde, Şara'nın yeni bir anayasa kabul edilene kadar görev yapacağı ve geçici bir yasama konseyi kurma yetkisine sahip olduğu ifade edildi.

Şara'nın Esad rejimini devirmek için Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile birlikte savaşan silahlı grupların komutanlarının katıldığı başkent Şam'daki bir toplantıda devlet başkanı olarak seçildiği aktarıldı.

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Ahmed Şara Suriye’nin yeni devlet başkanı oldu
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