AİHM, Yunan vahşetini tescil etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Ocak 2014'te Yunan güvenlik güçlerinin geri itmesi sonucu batan botta aralarında çocuk ve bebeklerin de olduğu 11 kişinin boğularak öldüğü olaya ilişkin davada, Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. ve 3. maddelerini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Yunan güvenlik güçlerinin olaydaki ihlalleri sebebiyle Yunanistan makamlarını toplamda 330 bin avro tazminata mahkum etti. Yunan güvenlik güçlerinin hayatta kalan göçmenlerin çok sayıda güvenlik görevlisinin önünde açık alanda soyunmaya zorlandığına işaret eden mahkeme, göçmenlerin insani muamele haklarının da ihlal edildiğini bildirdi. Mahkeme ayrıca, göçmenlerin karaya çıkartıldıktan sonra da kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirtti.