AİHM’den Atina’ya mülteci cezası
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), mültecilerin aile birleşimi hakkına ilişkin 3 ayrı davada Yunanistan'ı mahkûm etti. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan AİHM'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mahkeme, mültecilerin aile birleşimi hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a karşı açılan 3 ayrı davada önceki gün karara vardı. AİHM, 3 davada Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "özel ve aile hayatına saygı hakkına" ilişkin 8. maddesini ve "etkili başvuru hakkına" ilişkin 13. maddesini ihlal ettiğine karar verdi.