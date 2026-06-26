AİHM’den Atina’ya mülteci cezası

AİHM’den Atina’ya mülteci cezası
AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), mültecilerin aile birleşimi hakkına ilişkin 3 ayrı davada Yunanistan'ı mahkûm etti. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan AİHM'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mahkeme, mültecilerin aile birleşimi hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan'a karşı açılan 3 ayrı davada önceki gün karara vardı. AİHM, 3 davada Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "özel ve aile hayatına saygı hakkına" ilişkin 8. maddesini ve "etkili başvuru hakkına" ilişkin 13. maddesini ihlal ettiğine karar verdi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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