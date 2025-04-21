Aileleri uykuda katlediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine önceki gece saatlerinden itibaren düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu 29 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e ait savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampında "Derviş" ailesine ait evi bombaladı.Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 kişi hayatını kaybetti. Kef Sufa bölgesini hedef alan hava saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi. Şucaiyye Mahallesindeki bombardımanda da 2 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarda da 5 kişi öldü. Zeytun Mahallesindeki bombardımanda da 1 baba ve çocuğu hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 44 artarak 51 bin 201'e çıktı. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.