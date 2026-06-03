Ailelerin sığındığı BM okuluna İsrail füzesi
Soykırımcı İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 artarak 72 bin 942'ye ulaştı. Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş ailelerin barındığı BM'ye ait bir okul binasına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda ise onlarca ev ve mülkü ateşe verdi. İsrail'in altyapıyı tahrip ettiği ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de su krizi büyüyor. Katil İsrail, Gazze Şeridi'nde Ekim 2025'te varılan ateşkesi 3 bin 76 kez ihlal etti. Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki barbarlığı da sürüyor. Farklı bölgelere düzenlenen baskınlarda aralarında 4 kız üniversite öğrencisi ile eski tutukluların olduğu 31 Filistinliyi gözaltına alındı.