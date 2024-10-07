Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri AK Parti Beyoğlu’nu karış karış gezdi! Hüseyin Yayman o anları paylaştı: Var mı bir emriniz?
Giriş Tarihi: 7.10.2024 20:52 Son Güncelleme: 7.10.2024 21:11

AK Parti Beyoğlu’nu karış karış gezdi! Hüseyin Yayman o anları paylaştı: Var mı bir emriniz?

AK Parti’nin “Türkiye Buluşmaları” sürüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, bu kapsamda Beyoğlu’nda barlar ve kafelerin bulunduğu arka sokakları gezdi. Yayman ile vatandaşlar arasında renkli diyaloglar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Beyoğlu’nu karış karış gezdi! Hüseyin Yayman o anları paylaştı: Var mı bir emriniz?

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Türkiye Buluşmaları"kapsamında Beyoğlu'nun arka sokaklarını gezdi, kafelere ve barlara ziyaretler gerçekleştirdi. Yayman ile vatandaşlar arasında eğlenceli diyaloglar yaşanırken, Yayman, o anlara ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

BU KEZ HATAY'DA DEĞİL BEYOĞLU'NDA VATANDAŞI DİNLEDİ

AK Parti'nin saha çalışmaları sürüyor. Son seçimin ardından vatandaştan geri bildirimleri almak için daha fazla saha çalışması yapan AK Parti, Türkiye Buluşmaları'nda her sokağı, caddeyi ziyaret ediyor.

Bu kapsamda siyasetin renkli ve çalışkan isimlerinden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Beyoğlu'nu gezdi. Hiçbir ayrım yapmadan vatandaşlara kulak veren Yayman, barlar ve kafeleri de ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Yayman ile Hatay'daki son durumu merak eden vatandaşlar arasında bilgi alışverişi yaşandı. Yayman, bir ara çay ocağında vatandaşlara çay ısmarladı ve dertlerini dinledi.

Ziyaretler sırasında şakalaşmalar ve renkli anlar yaşandı. Yayman, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Yayman'ın vatandaşlara, "Var mı emriniz" diyerek taleplerini sorması da dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Beyoğlu’nu karış karış gezdi! Hüseyin Yayman o anları paylaştı: Var mı bir emriniz?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA