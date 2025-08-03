AK Parti'den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır." ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi.
"TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"
Çelik, açıklamasında, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.
"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"
Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.