AK Parti'den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrailli bakanların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına sert tepki gösterdi.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

"TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR"

Çelik, açıklamasında, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerini kullandı.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN TEMELLERİNİ HEDEF ALMAKTA"

"İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, baskını Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte gerçekleştirdi. Ben-Gvir, Aksa'nın avlusunda, kalabalık bir grupla çevrili halde telefonundan Talmud ayini duası okurken görüldü.

Baskında Yahudilik inancına göre "Tapınak'ın yıkılış dönümü"nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirildi.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

Sabah saatlerinde ise Filistin toprakları gasbeden yüzlerce İsrailli polisin gözetiminde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ve bazı "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

FİLİSTİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI UYARMIŞTI

Filistin Dışişleri Bakanlığı dün İsrailli fanatik örgütlerin bugün Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında iki kez yıkılışının yıl dönümü olarak kabul edilen Tişa BeAv olarak isimlendirilen yas ve oruç günü dolayısıyla "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme" çağrıları yaptığına işaret ederek uyarıda bulunmuştu.

AK Parti’den İsrailli bakanların Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki: İnsanlık değerlerine saldırıdır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, fanatik Yahudilerin çağrılarının, İsrail'in işgal uygulamalarıyla birlikte, "Tapınağın sözde yıkılışı bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik organize bir baskının hazırlığı" kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, bu girişimlerin Mescid-i Aksa'yı hedef alan "resmi İsrail politikalarının bir parçası" olduğu kaydedildi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi! Talmud ayini yaptılar