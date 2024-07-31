AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyonist suikastı lanetliyoruz

İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim alma törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'nin kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Alçak saldırıya Türkiye'den peş peşe sert tepkiler geldi.

"FİLİSTİN'İN HAKLI DAVASI ER YA DA GEÇ BU KATİLLERİ YENECEKTİR"

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Filistin davasının önde gelen isimlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen siyonist bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Haniye, Filistin halkı ve vatanı için mücadele ederken katillerin saldırısı sonucunda şehit oldu. Bu suikast Netanyahu hükümetinin bir soykırım ve katliam şebekesi olduğunu bir kere daha gösterdi. Kardeş Filistin halkının haklı davası er ya da geç bu katilleri yenecektir" ifadelerini kullandı.