AK Parti’den ‘insani yardım’ çalıştayı

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, Gazze'de ateşkes sonrası insani yardım faaliyetlerinin daha etkin şekilde sürdürülmesi için yarın "Gazze'de Ateşkes Sonrası İnsani Yardım Çalıştayı" düzenlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın başkanlığında AK Parti Genel Merkez Fuaye Salonu'nda düzenlenecek çalıştayda Gazze'de ateşkes sonrası süreçte yardım faaliyetlerini sürdüren insani yardım kuruluşlarıyla bir araya gelinerek sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve zorluklara dair kapsamlı istişare gerçekleştirilecek. Çalıştayda yardım kuruluşlarının deneyimleri dinlenecek, önerileri ele alınacak.