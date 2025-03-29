Akademik düşünceyi siyonistleştiriyorlar

Terör devleti İsrail'in en büyük müttefiki ABD'de üniversitelerde Filistin destekçisi öğrenci ve öğretim görevlilerine baskı artıyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinden Harvard, bünyesindeki Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'i "antisemitizm" suçlamasıyla görevden almasına Türkiye'den sert tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Harvard Üniversitesi yönetiminin, CMES'te yapılan çalışmaları, anti-semitizm olarak adlandırmasının, bilimsel düşünceye açık bir saldırı olduğunu belirtti. Çelik, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığı ile soykırım suçlarının eleştirilmesi, antisemitizm olarak yaftalanıyor.

Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini 'köleleştirme' çabasından başka bir şey değildir. Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Ortadoğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer, görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alındı. Bu karar, tüm dünyada 'akademik düşünceyi siyonistleştirmek' isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek antisemitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir" İfadelerini kullandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar da Kafadar ve Bsheer'in görevden alınmasını kınayarak "Gazze'de yaşanan zulme karşı çıkanlara yapılan sistematik baskı ve üniversitelere, akademisyenlere, öğrencilere yönelik hukuksuz uygulamalar kabul edilemez" dedi.

Columbia Üniversitesi Rektörü istifa etti

ABD üniversitelerinde Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi'nin Rektörü Minouche Shafik'in yerine, Ağustos 2024'te geçici olarak atanan Katrina Armstrong görevinden ayrıldığını duyurdu.