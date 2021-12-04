Hulusi Akar’dan rejime Hatay tepkisi: Sarhoş narası

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Beşar Esad
rejiminin sözde halk meclisinin Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi: "Hatay
ilimizle alakalı pervasız, anlamsız birtakım açıklamalar duyuyoruz. Kendini bilmezlerin yaptığı birtakım açıklamalar var. Bu tür açıklamaların sarhoş narası, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok, bunun hiçbir değeri, kıymet-i harbiyesi yok. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok ancak bizim toprağımızda gözü olanların da gözlerinin ne hale geldiğini tarihi okuyanlar görür."