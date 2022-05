Akaryakıt fiyatları fırlayınca...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan akaryakıt fiyatları insanların alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Almanya'da bir çiftlik sahibi, savaş sonrası artan benzin fiyatlarıyla mücadele edebilmek çözümü at arabasında buldu. Hessen eyaletinin Limburg-Weilburg bölgesinde yaşayan Stephanie Kirchner, benzin fiyatlarından dolayı işe at arabasıyla gidip gelmeye başladı. Evinden Oberweyer köyündeki çiftliğine aracıyla 10 ile 15 dakikada giden 33 yaşındaki Kirchner, şimdi at arabasıyla yaklaşık bir saatte çiftliğe varıyor.Fırlayan benzin fiyatları nedeniyle farklı bir yöntem bulmak zorunda kaldığını söyleyen Kirchner, "Bu böyle süremez. Saman hasadının maliyetinin ve diğer her şeyin fiyatının ciddi şekilde artacağını düşündüğüm için biraz tasarruf etmem gerektiğine karar verdim" dedi. Kirchner, böylece ayda yaklaşık 250 euro tasarruf edeceğini belirtti. İki atın çektiği arabasının ilginç bulunduğunu belirten Kirchner, yavaş ilerlediği için bazı sürücülerin sinirlendiğini ifade etti. Park sorunu yaşayan çiftlik sahibi, "Fırsat yaratılırsa birçok at sürücüsünün bu yola başvuracağını düşünüyorum" dedi.