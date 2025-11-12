Akdeniz’de deprem: GKRY sokağa döküldü

Rum basını, başkent Lefkoşa'da iki binanın güvenlik gerekçesiyle boşaltıldığını, Baf'ta ise halkın korku içinde evlerini terk ettiğini yazdı. Sigma TV, deprem sonrası birçok kentte sirenlerin çaldığını ve internet ağında yavaşlama yaşandığını aktardı.

ART ARDA 7 ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremin ardından bölgede 7 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi. Baf Bölgesel Afet ve Acil Durum Yönetimi Kurumu Başkanı Charalambos Pittokopitis, kaya düşmesi sonucu Baf-Tsada yolunun hasar gördüğünü açıkladı.