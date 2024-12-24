Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Akdeniz’de korkunç kaza: Rus kargo gemisi battı
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:59 Son Güncelleme: 24.12.2024 17:05

Akdeniz’de korkunç kaza: Rus kargo gemisi battı

Akdeniz’in uluslararası sularında bir patlama gerçekleşti. Olay sonrası Rus kargo gemisi su alarak battı.

DHA
Akdeniz’de korkunç kaza: Rus kargo gemisi battı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldiğini ve geminin su alarak battığını bildirdi. Bakanlığa bağlı Kriz Durumu Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in uluslararası sularında Rusya'ya ait 'Ursa Mayor' adlı kargo gemisinin makine dairesinde patlama meydana geldi. Patlama sonucunda gemi su alarak battı.

Yetkililer, gemide görev yapan 16 kişilik mürettebatın 14'ünün kurtarıldığını, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz’de korkunç kaza: Rus kargo gemisi battı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA