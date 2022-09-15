Akdeniz’de ‘Mavi Balina’ tatbikatı

NATO'nun11 Eylül'de Aksaz Üssü'nden başlattığı kriz müdahale tatbikatı 'Dynamic Mariner-Mavi Balina 22' Antalya'da devam ediyor. Aralarında Belçika, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya ve Yunanistan'ın da bulunduğu 12 NATO ülkesinden 50 yüzey unsuru, 5 denizaltı, deniz devriye uçağı ve helikopterler dâhil 5 hava unsuru ile 1500 askerin görev yaptığı tatbikatın Antalya bölümüne, bu yıl öncekilerden daha fazla askeri varlık katılıyor. 22 Eylül'de sona erecek tatbikatla ilgili NATO'dan, "Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.