Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Akdeniz’de ‘Mavi Balina’ tatbikatı
Giriş Tarihi: 16.9.2022

Akdeniz’de ‘Mavi Balina’ tatbikatı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Akdeniz’de ‘Mavi Balina’ tatbikatı
NATO'nun 11 Eylül'de Aksaz Üssü'nden başlattığı kriz müdahale tatbikatı 'Dynamic Mariner-Mavi Balina 22' Antalya'da devam ediyor. Aralarında Belçika, Bulgaristan, Kanada, Fransa, Almanya ve Yunanistan'ın da bulunduğu 12 NATO ülkesinden 50 yüzey unsuru, 5 denizaltı, deniz devriye uçağı ve helikopterler dâhil 5 hava unsuru ile 1500 askerin görev yaptığı tatbikatın Antalya bölümüne, bu yıl öncekilerden daha fazla askeri varlık katılıyor. 22 Eylül'de sona erecek tatbikatla ilgili NATO'dan, "Türkiye ile yakın çalışmaya devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Akdeniz’de ‘Mavi Balina’ tatbikatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA