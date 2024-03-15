Akdeniz’de trajedi

Libya'danİtalya'ya doğru denize açılan bir göçmen teknesinde en az 60 kişi hayatını kaybetti. BBC'de yer alan habere göre, yardım kuruluşu SOS Mediterranee'ye ait Ocean Viking gemisi önceki gün Libya açıklarında sürüklenen bir şişme bot tespit etti. Bottaki 25 kişi yardım gemisince kurtarıldı. Örgüt, kurtarılan kişilerin ifadelerine göre en az 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. La Repubblica gazetesi can kayıplarının "açlık, susuzluk ve yanıklar" yüzünden meydana geldiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği en az 60 kişinin öldüğünü doğruladı.