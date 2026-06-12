Akıllı saatten gelen uyarı ölüm haberini verdi!

İngiltere merkezli The Sun'a göre, Paula Overton, eşini kaybettiği günü anlatırken her şeyin sıradan başladığını ifade etti. Paula, "Ben sabah işe gitmeden önce alnımdan öptü. Gün içinde bana mesaj atarak doğum günüm için yıllık izin aldığını ve birlikte Kıbrıs'a gidebileceğimizi söyledi." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki Paula Overton, eşi Ben Overton'ın kullandığı akıllı saatinden gelen otomatik mesajda, 29 yaşındaki Ben'in bir kaza geçirdiğinin bildirildiğini ve konum bilgilerinin paylaşıldığını söyledi. Paula, ayrıca kullandıkları takip uygulamasında eşinin hareket etmediğini gördüğünü belirterek, yaşadığı korkuyu anlattı.

"TELEFONUM ÇALDI VE CİHAZ BİR OLAY TESPİT ETTİ"

İşten sonra eşinden önce eve geldiğini belirten Paula, banyo yaptığı sırada telefonunun çaldığını ve gelen mesajda "Benjamin Overton'ın Garmin cihazı bir olay tespit etti" ifadesinin yer aldığını söyledi. Mesajda ayrıca kazanın meydana geldiği koordinatların da bulunduğunu aktaran Paula, ilk etapta durumun kendisine garip geldiğini kaydetti.

TAKİP UYGULAMASINDAKİ KONUM SABİT KALDI

Habere göre Paula, bunun üzerine çiftin güvenlik amacıyla kullandığı Life360 uygulamasını kontrol ettiğini söyledi. Bazen eşinin eve dönüş yolunda nerede olduğunu görmek ve akşam yemeğini hazırlamak için uygulamaya baktığını belirten Paula, haritadaki işaretin normalde hareket ettiğini ancak o gün yolun ortasında sabit kaldığını fark ettiğini anlattı. Paula, "Telefonunun cebinden düşmüş olabileceğini ya da bir kaza geçirmiş olabileceğini düşündüm. Banyodan çıktım, koordinatları not aldım ve 999'u aradım. Çok korkmuştum." dedi.

POLİS KAPIYA GELMEDEN ÖNCE KÖTÜ HABERİ HİSSETTİ

Acil servis görevlilerinin yaklaşık 10 dakika sonra kendisini arayarak bir kazanın meydana geldiğini doğruladığını belirten Paula, eşinin hayatta olup olmadığını sorduğunu ancak kendisine bu konuda bilgi verilemediğini söyledi. Yaklaşık bir saat sonra evine gelen polis memurunu gördüğünde kötü haberi anladığını ifade eden Paula, "Öldü, değil mi?" diye sorduğunu, polis memurunun ise kendisine sarılarak acı haberi verdiğini anlattı.