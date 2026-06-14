Akıllı telefonlar nüfusu azaltıyor

Akıllı telefonlar nüfusu azaltıyor
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ABD'de son yıllarda doğum oranlarındaki düşüşün; çocuk bakım masraflarının artması, değişen yaşam standartları ve doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşması gibi ekonomik ve sosyal nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak yeni bir araştırma, hızla düşen doğum oranlarının arkasındaki en büyük nedenlerden birinin akıllı telefonlar olduğunu ortaya koydu. Çalışma, düşüşün başladığı 2007 yılını yani ilk modern akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemi işaret ediyor. Uzmanlar, dijital ekranların yüz yüze iletişimin yerini alarak fiziksel teması azalttığını savunuyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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