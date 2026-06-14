Akıllı telefonlar nüfusu azaltıyor
ABD'de son yıllarda doğum oranlarındaki düşüşün; çocuk bakım masraflarının artması, değişen yaşam standartları ve doğum kontrol yöntemlerinin yaygınlaşması gibi ekonomik ve sosyal nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak yeni bir araştırma, hızla düşen doğum oranlarının arkasındaki en büyük nedenlerden birinin akıllı telefonlar olduğunu ortaya koydu. Çalışma, düşüşün başladığı 2007 yılını yani ilk modern akıllı telefonun piyasaya sürüldüğü dönemi işaret ediyor. Uzmanlar, dijital ekranların yüz yüze iletişimin yerini alarak fiziksel teması azalttığını savunuyor.