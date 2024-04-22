Akla hayale sığmayacak savaş suçu

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında bugün 200'üncü gün geride kalıyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 151'e yükseldi. Siyonist rejimin işlediği savaş suçunun son kanıtı ise Nasır Hastanesi oldu. İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden çekilmesinin ardından bulunan toplu mezardan şu ana kadar 283'ten fazla ceset çıkarıldı.ABD'nin Filistin Hakları Kampanyası, "Bu toplu mezarlar soykırımın ve akla hayale sığmayacak savaş suçlarının açık kanıtıdır" açıklamasını yaptı. Toplu mezarlarda tanıdıklarının cesetlerini bulanlar ise karşılaştıkları korkunç detayları anlattı:İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekildi. Çekilmeyle birlikte, kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.Abdullah Ebu Mustafa: İsrail defnettiğimiz 1000 şehidi kabirlerinden çıkarmış. Şehitlerin elbiselerinin üzerinde İsrail yıldızı gördük. Şehitlerimizin bedenleri üzerine gülücükler çizmişler.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite: Çok sayıda tamamen çürümüş, derisi ya da başı olmayan yarım cesetler bulduk.İsrailAskeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva görevinden istifa etti. Haliva istifa mektubunda 7 Ekim'de yaşananların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Haliva, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından bu yana istifa eden ilk İsrailli üst düzey yetkili oldu.ABD'DE Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerinde 108 öğrencinin tutuklanmasının ardından İsrail isyanı büyüyor. Çok sayıda üniversiteden Filistin'e destek açıklamaları geldi ve protestoların diğer okullarda da başlatılacağı açıklandı.