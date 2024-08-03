Akreditasyonlu gazeteci olarak gizli bilgi toplamaktan 19 yıl yedi

Takas edilenler arasında en çok adı duyulan isim Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich'ti. Rusya'da muhabirlik yaparken Mart 2023'te casusluk suçundan tutuklandı. Rus savcılığı Evan Gershkovich'i, "Sverdlovsk bölgesinde askeri teçhizat üretimi ve onarımı yapan bir savunma şirketinin faaliyetleri hakkında gizli bilgi toplamak" gerekçesi ile suçladı. Gershkovich, Rusya tarihinde casusluk suçlaması ile tutuklanan ilk yabancı medya çalışanı oldu. Takas görüşmelerinin yapıldığı dönemde Rusya tarafından 19 yıl hapse mahkûm edildi. Gershkovich'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu. Gershkovich, bir Rus tank fabrikasından "gizli bilgi" toplamak üzere CIA için çalışmakla suçlandı.