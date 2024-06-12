Akropolis öğle vakti ziyarete kapatıldı

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, tarihi Akropolis'in 12.00-17.00 saatlerinde ziyarete kapatılmasına karar verildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yaklaşık 4 milyon turist tarafından ziyaret edilen Akropolis, hava sıcaklığının öğle saatlerinde 39 dereceye ulaşması beklendiğinden bugün 12.00- 17.00 saatlerinde kapalı olacak. Sıcak havanın etkili olduğu Batı Trakya ve orta Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, saat 12.00 itibarıyla okular tatil edildi. Meteoroloji Dairesi'ne göre, yarın 40 derecenin üzerinde olması beklenen hava sıcaklığı, 14 Haziran Cuma gününe kadar etkisini sürdürecek.