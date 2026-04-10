Aksa hasreti bitti

İsrail'in, savaş bahanesiyle kapattığı ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, 41 gün sonra ibadete açıldı. SABAH muhabiri, Harem-i Şerif'e girdi. Sabah ezanıyla birlikte kapıları açılan ilk kıblemize yüzlerce Filistinli akın etti. Gözyaşlarına hâkim olamayan Müslümanlar, Mescid'in avlusunda şükür secdesine kapandı, Aksa'nın taşlarını öptü, namazlarını eda etti. Kılınan sabah namazında yüzlerce Filistinli saf tuttu. Öğle namazında herhangi bir kısıtlama olmadan içeriye giren Filistinliler; kadın, çocuk, yaşlı demeden ibadetlerini yerine getirdi. Saat 11.30 sularında alana gelen aşırı sağcı Yahudiler, Aksa'ya girmeye çalıştı. Provokatör grup, İsrail polisi tarafından alandan uzaklaştırıldı.

BEN-GVİR BASKIN DÜZENLEMİŞTİ

İsrail, Mescid-i Aksa'yı 'güvenlik' gerekçesiyle kapalı tutarken Ağlama Duvarı ise savaş boyunca Yahudilerin ibadetine açık bırakılmış, güvenlik önlemleri alınmıştı. Aşırı sağcı Siyonist Bakan Itamar Ben-Gvir, 6 Nisan'da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, Hamas ise bu süre zarfında Mescid'in açılması için Filistinlilere direniş çağrısı yapmıştı.