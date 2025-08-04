Aksa için alçak plan

GazzeŞeridi'nde soykırım uygulayan İsrail'in Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik alçak saldırılarına tepkiler sürüyor. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in önceki gün Mescid-i Aksa'da halka açık bir Talmud ayini gerçekleştirmesi Filistinlilerin yıllardır dile getirdiği endişelerinin haklı olduğunu gösterdi. Ben-Gvir, arka planda Kubbetu's Sahra'nın göründüğü bir videoda Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesini ve Mescid-i Aksa'da olduğu gibi bu bölgeye de İsrail egemenliğinin dayatılmasını istedi. Filistinliler, İsraillilerin Mescid-i Aksa'yı, el-Halil'deki İbrahim Camii'nde olduğu gibi bölme ihtimalinden korkuyor. İbrahim Camii'ni bölen İsrail, camide ibadet etmesini ve ezanı sık sık yasaklıyor. Filistinliler, İsraillilerin ilk aşamada faşist Bakan Ben-Gvir gibilerin baskınlarıyla Mescid-i Aksa'nın statükosunu bozacağını savunuyor. Anlaşma sadece Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine izin veriyor. Filistinliler, bu statükoyu bozduktan sonra İsrail'in önce Aksa'yı böleceğini, ardından yıkarak yerine kendi tapınaklarını inşa etmek olacağını savunuyor.