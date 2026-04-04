Aksa zulmü sürüyor
Filistinli Müslümanlar, İsrail'in İran'a saldırılarını bahane olarak göstererek kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'nın çevresindeki farklı bölgelerde gruplar halinde cuma namazı kıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya girişleri önlemek için sıkı tedbirler alan İsrail polisi, Eski Şehir'in girişlerini kapattı, yollara barikatlar kurdu. Filistinliler, İran'a saldırıların başlamasının ardından İsrail tarafından ibadete kapatılan ve beşinci cumada da içerisinde namaz kılınmasına izin verilmeyen Mescid-i Aksa'ya yine giremedi. Türkiye'den de İsrail'e Aksa tepkisi sürüyor. "Cuma ve Ümmet Bilinci" başlıklı cuma hutbesinde Mescid-i Aksa mesajı verildi ve "Savaşların ve acıların yaşandığı, insanlığın barışa hasret kaldığı, zalimlerin Mescid-i Aksa'da secdeyi engellediği şu günlerde bizlere düşen, cuma ve ümmet bilincini diri tutmaktır" denildi.