Aksa’da ‘bayrak provokasyonu’

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin yaptığı provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale eden İsrail polisinin eşliğinde aralarında tahrik edici eylemleriyle tanınan aşırı sağcı İsrail milletvekili Itamar Ben-Gvir'in de bulunduğu yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya girdi. İsrail polisi sonraki saatlerde gerçekleştirilen yürüyüşe 70 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fanatik Yahudi yerleşimciler, Eski Şehir bölgesinde çok sayıda Filistinliyi yaraladı. İsrail polisi de farklı noktalarda Filistinlilere karşı güç kullanarak müdahale etti. Olaylarda 56 Filistinli gözaltına alındı, 79 Filistinli yaralandı, 28'i hastaneye kaldırıldı. Bazı Yahudiler caminin avlusunda İsrail bayrağı açarak taşkınlık yaptı. Filistinliler ise tekbir getirerek baskına tepki gösterdi.Baskınlara izin veren İsrail'e tepki gösteren Filistin yönetimi İsrail'in yerleşimcilerin kutsal yerlere saygısızlık etmesine izin vererek ateşle oynadığını ifade etti. Türkiye de baskına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir" denildi.