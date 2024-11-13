Aktivistler Vatikan’a karşı harekete geçti: O ağaca dokunulmamasını istediler

Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Yortusu'nda geleneksel olarak her yıl Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'na konulan ve özel olarak ışıklandırılan çam ağacı için bu yıl tartışma çıktı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Vatikan'a bu yılki ağacın İtalya'nın kuzeyindeki Trentino Bölgesi'nin Ledro beldesinden gönderileceği ancak bu iş için kesilecek ağacın kamuoyunun tepkisini çektiği belirtildi.

Çevrecilerin başını çektiği bir grup, "Papa için o ağacı kesmeyin" çağrısıyla 29 metrelik ve yaklaşık 200 yaşında olduğu ifade edilen ladin ağacının kesilmemesi için internet üzerinden imza kampanyası başlattığı kaydedildi.