Alaska kıyılarında Rus savaş uçağı tespit edildi!

ABD ve Kanada'nın Kuzey Amerika için havacılık ve uzay alanında koruma sağlayan birleşik kuruluşu Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD)'dan yapılan açıklamada, Rusya'ya ait savaş uçağının Alaska'nın Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) tespit edilerek takibe alındığı belirtildi.

"Rus savaş uçağı ABD veya Kanada'nın hava sahasına giriş yapmadı, uluslararası hava sahasında kaldı." ifadesi kullanılan açıklamada, Rusya'nın ADIZ'daki faaliyetlerinin "düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği" kaydedildi.

Açıklamada, NORAD'ın Kuzey Amerika'yı savunmak için "bir dizi müdahale seçeneğini kullanmaya hazır olduğu" da vurgulandı.