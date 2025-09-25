Alaska'da ABD-Rusya gerilimi! Rus savaş uçaklarını önlemek için havalandılar

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) bağlı ABD savaş uçakları, dün Alaska açıklarında 4 Rus savaş uçağını önlemek için havalandı. Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanlığına (NORAD) tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarına karşı önlem alındığı bildirildi. "8 UÇAKLA KARŞILIK VERİLDİ" Açıklamada, "NORAD, 24 Eylül 2025'te Alaska Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'nde (ADIZ) görev yapan iki Tu-95 ve iki Su-35 uçağını tespit edip takibe aldı. NORAD, tespit ve müdahale için bir E-3, dört F-16 ve dört KC-135 tanker uçağıyla karşılık verdi." denildi.

"TEHDİT OLARAK GÖRMÜYORUZ" Rus askeri uçaklarının uluslararası hava sahasında kaldığı, ABD veya Kanada hava sahasına girmediği aktarılan açıklamada, Alaska açıklarındaki bu Rus uçuşlarının düzenli olarak gerçekleştiği ve bir tehdit olarak görülmediği kaydedildi.