Alaska’da korkutan kaza: ABD Sahil Güvenliğine ait helikopter yere çakıldı

ABD Sahil Güvenliğine ait MH-60 Jayhawk tipi helikopter, Alaska’daki eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken, helikopterde bulunan dört mürettebat sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alaska’da korkutan kaza: ABD Sahil Güvenliğine ait helikopter yere çakıldı
AA

ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska eyaletinde bulunan Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.

Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALASKA #ABD

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