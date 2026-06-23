Alaska’da korkutan kaza: ABD Sahil Güvenliğine ait helikopter yere çakıldı
ABD Sahil Güvenliğine ait MH-60 Jayhawk tipi helikopter, Alaska’daki eğitim uçuşu sırasında düştü. Kazada can kaybı yaşanmazken, helikopterde bulunan dört mürettebat sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
ABD Deniz Enstitüsünün (USNI) haberine göre, MH-60 Jayhawk modeli bir Sahil Güvenlik helikopteri, Alaska eyaletinde bulunan Sitka Sahil Güvenlik Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu sırasında düştü.
Sahil Güvenlik yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, helikopterdeki 4 kişilik mürettebatın kurtulduğu ve yakındaki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, kazayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, resmi soruşturma yürütüleceği aktarıldı.
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