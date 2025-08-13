Alaska’da toprak pazarlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 15 Ağustos'ta Rusya lideri Vladimir Putin ile Alaska'da yapacağı tarihi görüşmeye sayılı günler kala yeni iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Trump, Putin ile görüşmesinde Ukrayna'nın işgal edilmiş toprağının bir kısmını geri almayı deneyeceğini belirtti. İngiliz The Daily Telegraph, Ukrayna'nın Rusya'nın kontrolündeki bazı bölgelerden vazgeçmeyi, çatışmanın sona ermesi ve NATO üyeliği yolunun açılması karşılığında tartışmaya hazır olduğunu yazdı. Habere göre Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Donetsk, Lugansk, Zaporojye, Herson ve Kırım'daki bölgelerin statüsünün müzakere konusu olabileceğini kabul etti. Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Rusya-ABD zirvesinin jeopolitik oyunda yepyeni bir tur başlatacağını ve bunun 'süper güç diplomasisi' olarak nitelendirilebileceğini ifade etti. Avrupa ise Rusya'ya verilecek olası tavizlerden endişe duyuyor.