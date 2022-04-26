Alçak eylem İsveç’te protesto edildi

Danımarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Paskalya tatilinde İsveç'in çeşitli kentlerinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'in başkenti Stockholm'de protesto edildi. Varnamo Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Azra Muranoviç, "Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin planlı bir kampanya" olduğunu söyledi. Muranoviç, "Bu, daha ziyade, ifade özgürlüğünü kullanarak ayaklanmaları kışkırtmak için yürütülen planlı ve tatsız bir kampanya" dedi. Göstericiler, İsveç'te aşırı sağcılığın 15 yılı aşkın süredir yükselişte olduğunu belirterek çirkin eylemin toplumda zaten var olan Müslüman karşıtı ırkçılığın bir sonucu olduğuna dikkat çekti.