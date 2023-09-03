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Giriş Tarihi: 3.9.2023

Alçak provokasyonlar İsveç’e pahalıya patladı

Alçak provokasyonlar İsveç’e pahalıya patladı
İsveç genelinde Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları 2 milyon 200 bin krona (199 bin dolar) mal oldu. Devlet radyosu SR'nin haberinde, Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan ve Irak asıllı Salwan Momika'nın son 9 aydaki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonları nedeniyle İsveç hazinesinden ekstra 2 milyon 200 bin kron çıktığı kaydedildi. Haberde, Paludan ve Momika'nın provokasyonlarında fazladan polisin görevlendirilmesi nedeniyle maliyetin yüksek olduğu ve birçok polisin rutin görevlerinin de aksadığı belirtildi.
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Alçak provokasyonlar İsveç’e pahalıya patladı
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