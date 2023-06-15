Alçak saldırıya Ankara’dan sert tepki

İsviçre'nin Zürih kentinde Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonlar düzenlendi. Zürih Devrimci Grev Kolektifi adlı grup tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği "Feminist Grevi"ne sızan grup, provokasyonlardan önce "Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)" yazılı pankart da açtı. Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı. Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, Türkiye'yi hedef alan eylemler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ruch'a bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılıp faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz" paylaşımında bulundu. Ülkede 25 Mart 2017'de benzer bir provokasyon yapan kişiler yargılanmış ancak mahkeme beraat kararı vermişti.İsviçre'ninbaşkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen "Hayır" mitinginde siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve "Erdoğan'ı öldürün" yazısı, altında da "Kendi silahlarıyla" ifadesi yer almıştı. Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hâkim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.