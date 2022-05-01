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Giriş Tarihi: 1.5.2022 17:19 Son Güncelleme: 1.5.2022 17:21

Alçak saldırıya devam! Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka'da polis kontrolünde bir kez daha Kuran-ı Kerim yaktı

AA
Alçak saldırıya devam! Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka’da polis kontrolünde bir kez daha Kuran-ı Kerim yaktı

Geçtiğimiz haftalarda İsveç'te Kuran-ı Kerim yakarak Müslümanları provoke eden Danimarkalı aşırı sağcı Rasmus Paludan skandal eylemlerine hız kesmeden devam ediyor. Paludan dün akşam yaptığı Kuran-ı Kerim yakma eyleminin ardından bugün de Stockholm Camii önünde alçak eylemini bir kere daha gerçekleştirdi. Gösteri yasağı olmasına rağmen polisler eyleme müdahalede bulunmadı.

Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin en büyük camisinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Geniş sivil polis koruması altında Medbargareplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önüne gelen Paludan, çevredekilerin tepkilere aldırmadan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna devam etti.

POLİSLER MÜDAHALE ETMEDİ

Polis, izinsiz olmasına rağmen gösterisine müdahale etmediği Paludan'a koruma sağladı. İslam ve Hz. Muhammed hakkında çirkin ifadeler kullanan Paludan, polis izin vermese de İsveç'in çeşitli yerlerinde Kur'an'ı Kerim yakmaya devam edeceğini söyledi.

DÜN DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.

"BU OLAYIN DEMOKRASİDE YERİ YOK"

Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.

2017'DEN BERİ DEVAM EDİYOR

Danimarka ve İsveç vatandaşlığı bulunan Paludan, Danimarka'nın çeşitli şehirlerinde 2017'den beri Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarında bulunuyor. Paludan, geçen yıl ramazan boyunca Müslümanların yoğun yaşadığı mahalleler ve camilerin yakınlarında polis korumasında provokasyonlarına devam etmişti.

ORTALIK YANGIN YERİNE DÖNMÜŞTÜ

Rasmus Paludan, Paskalya tatili boyunca İsveç'in başkenti Stockholm ile Malmö, Norköpin ve Jönköping kentlerinde de provokasyonlarını sürdürmüştü. Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler de yollarda lastikleri ateşe vermiş, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.

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Alçak saldırıya devam! Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka'da polis kontrolünde bir kez daha Kuran-ı Kerim yaktı
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