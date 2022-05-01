Alçak saldırıya devam! Aşırı sağcı Rasmus Paludan, Danimarka’da polis kontrolünde bir kez daha Kuran-ı Kerim yaktı

DÜN DE AYNI ŞEYİ YAPMIŞTI

Paludan, dün de İsveç'in Jönköping kentinde cami önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya tepki gösterdi.

"BU OLAYIN DEMOKRASİDE YERİ YOK"

Yüksel, "Müslümanların kutsal günü ramazan ayı ve arife günü ırkçı Paludan'a caminin kapısının önünde polis korumasında Kur'an-ı Kerim yaktırıyorlar. Bu olay hiçbir demokraside olmayacağı gibi, hiçbir gelişmemiş ülkede de göremezsiniz. Bunun adı ifade özgürlüğü değil, nefret suçudur." ifadelerini kullandı.