Alçak saldırıya kayıtsız kalmadılar! BAE’den, İsveç’e protesto notası

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Andersson'un bakanlığa çağrılarak, İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in radikal kişilerce yakılmasına izin vermesine karşı protesto notası verildiği belirtildi.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının şiddetle kınandığı açıklamada, İsveç hükümetinin bu eyleme izin vermekle uluslararası sorumluluğundan kaçtığına ve toplumsal değerlere saygı göstermediğine dikkat çekildi.

Irkçı ve nefret söylemlerinin güvenlik ve barışı olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, "BAE, ifade özgürlüğünün bu tür korkunç eylemlerin pazarlama aracı olarak kullanılmasını reddediyor." denildi.

Protesto notasının BAE Dışişleri Bakanlığı'ndaki Avrupa İşlerinden Sorumlu Daire Müdürü Aişe bin Suveydan tarafından Büyükelçi Andersson'a verildiği aktarılan açıklamada, notada BAE'nin her zaman güvenlik ve istikrarı hedef alan insani değerlerle çelişkili uygulamaları reddettiğine dikkat çekildiği ifade edildi.

Notada ayrıca nefret ve radikalizmin dünyada çekişmelerin alevlenmesine yol açtığına vurgu yapıldığı belirtilerek, dünyanın birliğe ihtiyaç duyduğu bu dönemde dini ve kutsal sembollere saygının önemi hatırlatıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.